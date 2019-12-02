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Önce avlandılar, sonra ziyafet çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 17:41 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan avcılar, avladıkları av etlerini pişirip misafirlerine ziyafet çekti.Yenişehir’de bulunan 50’e yakın avcı, sezonda avladıkları keklik ve tavşan etlerinden yemek hazırlayarak ilçe protokolü ile diğer il ve ilçedeki avcıları ağırladı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan avcılar, avladıkları av etlerini pişirip misafirlerine ziyafet çekti.
Yenişehir’de bulunan 50’e yakın avcı, sezonda avladıkları keklik ve tavşan etlerinden yemek hazırlayarak ilçe protokolü ile diğer il ve ilçedeki avcıları ağırladı. Yenişehir Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Oktay Öztürk, “ Yenişehir Avcı ve Atıcılık Kulübü olarak biz her yıl vurduğumuz avları böyle güzel bir mekanda pişirip misafirlerimize ve avcı arkadaşlarımıza ikram ediyoruz. Genellikle sezonda vurduğumuz keklik ve tavşan; fakat sezonuna göre bu değişmektedir. Avcılara son olarak vereceğim mesaj, avlarına saygı duysunlar ve hiçbir zaman katliamcı bir avcı olmasınlar. Tabiatı sevsinler” diye konuştu.

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