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  4. Önce ayakkabıları inceledi, ardından 3 tanesini alıp kayıplara karıştı

Önce ayakkabıları inceledi, ardından 3 tanesini alıp kayıplara karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 12:39 | Son Güncelleme

Batman kent merkezinde gündüz vakti bir iş yerinde yaşanan ayakkabı hırsızlığı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Bankalar Caddesi’nde gündüz saatlerinde yaşanan hırsızlık olayında bir kişi, kapı önündeki ayakkabıları inceledikten sonra üç tane ayakkabı alıp kayıplara karıştı.

Önce ayakkabıları inceledi, ardından 3 tanesini alıp kayıplara karıştı

Batman kent merkezinde gündüz vakti bir iş yerinde yaşanan ayakkabı hırsızlığı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bankalar Caddesi’nde gündüz saatlerinde yaşanan hırsızlık olayında bir kişi, kapı önündeki ayakkabıları inceledikten sonra üç tane ayakkabı alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı diğer iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. İş yeri sahibi ayakkabıyı çalan kişiden emniyete giderek şikayetçi olduğunu bildirdi.
Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Önce ayakkabıları inceledi, ardından 3 tanesini alıp kayıplara karıştı

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