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Önce babası, sonra oğlu hayata bağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 10:38 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Hurşit Demirel'e (63), 18 yıl önce babası Ömer Demirel'in (80) bağışladığı böbrek işlevini yitirince, bu kez oğlu Kürşat Demirel'den (39) alınan böbrek nakledildi.

Önce babası, sonra oğlu hayata bağladı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Hurşit Demirel'e (63), 18 yıl önce babası Ömer Demirel'in (80) bağışladığı böbrek işlevini yitirince, bu kez oğlu Kürşat Demirel'den (39) alınan böbrek nakledildi.
Konyalı pasta ustası Hurşit Demirel, 1996 yılında Romanya'da çalıştığı sırada, soğuk iklim şartları nedeniyle şiddetli sırt ve karın ağrısı yaşayınca Türkiye'ye dönüş yaptı. Konya'da hastaneye giden Demirel, şiddetli üşütme nedeniyle böbreklerini kaybetme noktasına geldiğini öğrendi. İlaç tedavisine başlayan Demirel, ağrılarının giderek artması üzerine 2001 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bir dizi testten geçirildi. Her iki böbreğinin iflas ettiği belirlenen Demirel'e, acil nakil olması gerektiği söylendi.
18 YIL ÖNCE BABADAN NAKİL
Böbrek arayışına giren Demirel ailesi, sırayla test yaptırdı. Aynı yıl Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan testler sonunda baba Ömer Demirel'in bağışçı olmasında sakınca olmadığı tespit edildi. Yaklaşık 3,5 saat süren operasyon sonunda babadan alınan böbrek, Hurşit Demirel'e nakledildi.
İKİNCİ BÖBREK OĞLUNDAN
Babasından nakledilen böbrekle 18 yıl hayatını sürdüren Demirel, 2019 yılı başında yeniden rahatsızlanınca hastaneye yatırıldı. Yapılan muayenede, nakil böbreğin iflas ettiği ortaya çıktı. Doktorlar, acil böbrek nakli ya da diyalize hemen başlanması gerektiğini bildirdi. Demirel'in oğlu Kürşat Demirel, verici olmak istediğini söyledi. Yapılan testlerde değerlerin uygun görülmesi üzerine Kürşat Demirel'den alınan böbrek, Hurşit Demirel'e nakledildi.
Babası ve oğlunun bağışladığı böbreklerle iki kez can bulduğunu aktaran Hurşit Demirel, "Babam, oğlum ve doktorlarım sayesinde hayata tutundum. Allah onlardan razı olsun. Kendimi çok şanslı görüyorum. İnsanların bir böbreği bulamadığı dünyada, bana iki böbrek nasip oldu. Herkesi organ bağışı konusunda bilinçli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.
Ailesinin böbrek bağışı için istekli olması nedeniyle çok duygulandığını belirten Hurşit Demirel, "Aile olmak böyle bir şey. Onların bu davranışının Türkiye'ye örnek olmasını isterim" dedi.
'CANIMI BİLE VERİRİM'
Babasına böbreğini bağışlayan Kürşat Demirel ise, "Babamız bizim için çok önemli. Yapılması gerekeni yaptım. Bu benim görevimdi. Babamız evimizin direğidir. Babamın yüzünün gülmesi bizim için çok önemli, canımızı versek az" dedi.
BABA VE OĞLU SAĞLIKLI
Nakli gerçekleştiren ekibin başında yer alan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Hastamızın durumu çok iyi. Periyodik kontrollerini yaptırmak üzere merkezimize geliyor, sağlıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Önce babası, sonra oğlu hayata bağladıÖnce babası, sonra oğlu hayata bağladıÖnce babası, sonra oğlu hayata bağladı

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