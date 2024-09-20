Önce başı açık öğrenciler, şimdi de müdür yardımcısı! Okul müdürü Karabıyık çekiçle, tekmeyle kapı kırdırttı: Açığa alındı

Müdür yardımcısının kapısını çekiçle, yetmeyince tekmeyle açtırdı! Bursa'daki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerden sonra şimdi de başı açık bir müdür yardımcısına baskı uyguladığı iddialarıyla konuşulmaya başladı. Müdür Karabıyık'ın kadınlar hakkındaki sözleri tartışma yaratacak cinsten!

BAŞI AÇIK MÜDÜR YARDIMCISINA 'MOBBING' İDDİASI

Kırbıyık, NOW Haber'de yer alan iddiaya göre başı açık müdür yardımcısına yaklaşık 1 yıldır mobbing uyguluyordu. Müdür yardımcısına giriş katta içinde tuvalet bulunan bir oda tahsis edildi. O kattakilerin o tuvaleti kullanacağı söylendi. İtirazlar sonrasında da müdür yardımcısını depo olarak kullanılan başka bir odaya almak istedi.

EĞİTİM YUVASINA YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER: KAPIYA ÇEKİÇLE DAYANDILAR

Müdür yardımcısı kadın, düzenleme yapılana kadar o odaya geçmeyeceğini söyleyince müdür kapısına dayandı. Kırbıyık, persone çekiçle kapıyı açtırdı, kapı açılana kadar başında bekledi. Diğer iki müdür yardımcısı ise küçük öğrenciler oraya gelmesin diye nöbet tuttu.

"ÖZEL EŞYALARIMA DOKUNMAYIN" UYARISINA ALDIRIŞ EDİLMEDİ

Müdür yardımcısı kadın, müdürün dahil olduğu şiddet içerikli anları kayda alarak "Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim şahsi alanıma benden izinsiz, bütün söylemlerime rağmen odamın kapısı kırılmadı. Şu saatten sonra özel eşyalarıma kesinlikle dokunmuyorsunuz!" dedi. Karabıyık öğretmenin bu uyarısına rağmen öğretmenin çantasının da dahil olduğu eşyaları oda dışına çıkardı.

"KENDİ ÖZEL OKULUYMUŞÇASINA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANIYOR"

Müdür yardımcısı, Kırbıyık'tan şikayetçi oldu, görüntüleri kayda alırken "Burası sanki kendi özel okuluymuşçasına görevi kötüye kullanıyor" diyerek sitem etti.

SON DAKİKA: OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

Kapıyı kırdırttığı görüntülerle gündem olan müdür Karabıyık açığa alındı.

"BAŞINI ÖRTMEYEN ÖĞRENCİYE KARIŞIRIZ! ÖRTMELERİ İÇİN ÇEKER KONUŞURUZ"

Bu görüntülerle birlikte müdür Karabıyık'ın eğitmenliği sorgulatıp tartışma yaratan konuşmaları da gündeme geldi. Karabıyık başı açık öğrencilere okulun kapısını kapatıp "Şort giyen öğrenciye de karışırız, başını örtmeyen öğrenciye de karışırız" demişti. Velilere "Biz öğrencileri odaya çekip konuşuruz, başlarını örtmeleri için ikna ederiz" diye telkinde bulunmuştu.

"BÖYLESİNE HANIM DA DENMEZ"

Kırbıyık bir başka sefer de sınava giren bir kadın hakkında “Çırılçıplak gelmiş hanımefendi. Böylesine hanım da denmez ya. Gittik uyarmaya. Günaha da girdik mecbur uyarmak için. Kozmetik sektörüne de hakim değilim ama bu ağdadan sonra bir de vernik mi çekiyorlar nedir her yeri parlıyor.” demişti.