Önce başı açık öğrenciler, şimdi de müdür yardımcısı! Okul müdürü Karabıyık çekiçle, tekmeyle kapı kırdırttı: Açığa alındı

Müdür yardımcısının kapısını çekiçle, yetmeyince tekmeyle açtırdı! Bursa'daki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerden sonra şimdi de başı açık bir müdür yardımcısına baskı uyguladığı iddialarıyla konuşulmaya başladı. Müdür Karabıyık'ın kadınlar hakkındaki sözleri tartışma yaratacak cinsten!
Kırbıyık, NOW Haber'de yer alan iddiaya göre başı açık müdür yardımcısına yaklaşık 1 yıldır mobbing uyguluyordu. Müdür yardımcısına giriş katta içinde tuvalet bulunan bir oda tahsis edildi. O kattakilerin o tuvaleti kullanacağı söylendi. İtirazlar sonrasında da müdür yardımcısını depo olarak kullanılan başka bir odaya almak istedi.
Müdür yardımcısı kadın, düzenleme yapılana kadar o odaya geçmeyeceğini söyleyince müdür kapısına dayandı. Kırbıyık, persone çekiçle kapıyı açtırdı, kapı açılana kadar başında bekledi. Diğer iki müdür yardımcısı ise küçük öğrenciler oraya gelmesin diye nöbet tuttu.
Müdür yardımcısı kadın, müdürün dahil olduğu şiddet içerikli anları kayda alarak "Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim şahsi alanıma benden izinsiz, bütün söylemlerime rağmen odamın kapısı kırılmadı. Şu saatten sonra özel eşyalarıma kesinlikle dokunmuyorsunuz!" dedi. Karabıyık öğretmenin bu uyarısına rağmen öğretmenin çantasının da dahil olduğu eşyaları oda dışına çıkardı.
Müdür yardımcısı, Kırbıyık'tan şikayetçi oldu, görüntüleri kayda alırken "Burası sanki kendi özel okuluymuşçasına görevi kötüye kullanıyor" diyerek sitem etti.
Kapıyı kırdırttığı görüntülerle gündem olan müdür Karabıyık açığa alındı.
Bu görüntülerle birlikte müdür Karabıyık'ın eğitmenliği sorgulatıp tartışma yaratan konuşmaları da gündeme geldi. Karabıyık başı açık öğrencilere okulun kapısını kapatıp "Şort giyen öğrenciye de karışırız, başını örtmeyen öğrenciye de karışırız" demişti. Velilere "Biz öğrencileri odaya çekip konuşuruz, başlarını örtmeleri için ikna ederiz" diye telkinde bulunmuştu.
Kırbıyık bir başka sefer de sınava giren bir kadın hakkında “Çırılçıplak gelmiş hanımefendi. Böylesine hanım da denmez ya. Gittik uyarmaya. Günaha da girdik mecbur uyarmak için. Kozmetik sektörüne de hakim değilim ama bu ağdadan sonra bir de vernik mi çekiyorlar nedir her yeri parlıyor.” demişti.