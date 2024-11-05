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  4. Önce başka bir araca çarptı... Sonra olay yerinden hızla uzaklaşmak istedi! Yaya geçidindeki 11 yaşındaki kız çocuğuna çarptı

Önce başka bir araca çarptı... Sonra olay yerinden hızla uzaklaşmak istedi! Yaya geçidindeki 11 yaşındaki kız çocuğuna çarptı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.11.2024 09:31
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Hafif ticari aracın sürücüsü, park halindeki araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışırken, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı.

Önce başka bir araca çarptı... Sonra olay yerinden hızla uzaklaşmak istedi! Yaya geçidindeki 11 yaşındaki kız çocuğuna çarptı

Feci kaza, akşam saatlerinde Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan T.D. kontrolündeki 54 HK 322 plakalı Ford marka hafif ticari araç, cadde üzerinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Zühre Deniz A.'ya (11) çarptı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan küçük çocuk refüje düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zühre Deniz'den acı haber geldi.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, 11 yaşındaki çocuğa çarparak olay yerinden kaçan sürücü T.D. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 11 yaşındaki Zühre'yi hayattan koparan kaza anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen küçük kız çocuğuna aracın çarpması ve çocuğun metrelerce savrularak refüje düştüğü anlar yer aldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Araç kaza
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