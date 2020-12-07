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  4. Önce bıçakladı sonra Whatsapp’ta durum yaptı

Önce bıçakladı sonra Whatsapp’ta durum yaptı

07.12.2020 14:10 | Son Güncelleme:
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Malatya’da uzaklaştırması bulunan şahıs, eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi evine çağırarak bıçakla yaraladı.

Malatya’da uzaklaştırması bulunan şahıs, eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi evine çağırarak bıçakla yaraladı. Zanlı, suç aletinin fotoğrafını Whatsapp’ta durum yaparak paylaştı.
Olay, Cuma günü Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şeftaliçi Sokak’ta bir apartmanda yaşanan olayda, uzaklaştırma kararı bulunduğu ileri sürülen şahıs eşi ile ilişkisi bulunduğunu düşündüğü aynı bölgede ikamet eden bir sitede yöneticilik yapan şahsı görüşmek üzere ikametine çağırdı, burada yapılan görüşmede site yöneticisini bıçakla yaralayan şahıs, olayda kullandığı suç aletinin fotoğrafını Whatsapp’ta durum yaparak paylaştıktan bir süre sonra sildi. Yaralının ise gittiği hastanede iş kazası sonucunda yaralandığını belirttiği öğrenildi.
Şüpheli şahsın eşinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler şüpheli şahsın evinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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