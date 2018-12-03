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Önce bileklerini kesti, sonra av tüfeği ile kendini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 08:13 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Hamza K.

Önce bileklerini kesti, sonra av tüfeği ile kendini vurdu

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Hamza K. (21), yaşadığı evde önce bileklerini keserek daha sonra da göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi.
Olay, saat 00.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hamza K., annesi ve kardeşinin evde olmadığı sırada, önce bileklerini keserek daha sonra da göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti. Silah sesini duyan mahalle sakinleri, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Hamza K.'nin yaşadığı eve gelen polis, kapıyı kırarak içeriye girdi. Evde inceleme yapan ekipler, oturma odasında gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Hamza K.'nin öldüğünü duyan yakınları, evde sinir krizi geçirdi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Önce bileklerini kesti, sonra av tüfeği ile kendini vurduÖnce bileklerini kesti, sonra av tüfeği ile kendini vurduÖnce bileklerini kesti, sonra av tüfeği ile kendini vurdu

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