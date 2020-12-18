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Önce bir otomobili kurşunladı, sonra tüfeği kendisine doğrulttu

18.12.2020 19:03 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta bir genç, elindeki tüfekle önce abisinin otomobili kurşunladı, daha sonra tüfeği kendisine doğrulttu.

Kahramanmaraş’ta bir genç, elindeki tüfekle önce abisinin otomobili kurşunladı, daha sonra tüfeği kendisine doğrulttu. Şahsı olay yerine gelen polis ekipleri ikna etti.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle abisiyle tartışan A.B, uzan namlulu silahla önce abisinin otomobiline kurşun yağdırdı. Saldırı sonrası otomobilde maddi hasar oluşurken daha sonra elindeki tüfekle kendisin vurmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genci ikna ederken elindeki tüfeği ile birlikte ele geçirildi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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