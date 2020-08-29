HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Önce çaldı, ardından çaldığı yere çay içmeye geldi

Önce çaldı, ardından çaldığı yere çay içmeye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 13:16 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir dernek binasından çaldığı televizyonu spotçu önüne bırakan şüpheli, mağazanın açılması beklemek için ikinci bir hırsızlık planı için derneğe çay içmeye geri dönmesi "pes" dedirtti.Alınan bilgilere göre; merkez İstiklal Mahallesi Belediye Sokak üzerinde hizmet veren Bilecik Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneğine sabah 06:00’da giren M.Y.

Önce çaldı, ardından çaldığı yere çay içmeye geldi

Bilecik’te bir dernek binasından çaldığı televizyonu spotçu önüne bırakan şüpheli, mağazanın açılması beklemek için ikinci bir hırsızlık planı için derneğe çay içmeye geri dönmesi "pes" dedirtti.
Alınan bilgilere göre; merkez İstiklal Mahallesi Belediye Sokak üzerinde hizmet veren Bilecik Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneğine sabah 06:00’da giren M.Y. (18) isimli şahıs televizyon çaldı. Televizyonu dernekteki bir masa örtüsüne saran şahıs, derneğe 200 metre uzaklıkta bir spotçuya gitti. Sabah erken saati olduğu için kapalı olan spotçunun önüne televizyonu bırakan şahıs, spotçunun açılmasını beklemek için bir süre çevrede gezindi. Şahıstan şüphelenen çevredeki bir lokanta çalışanı hemen durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis spotçuyu arayarak olayı anlattı. Spotçu hemen dükkana gelirken, dün bir şahsın kendisine geldiğini, 2 tane televizyonu olduğunu, birini bugün için, diğerinin ertesi gün satacağı söylediği anlattı. Bu sürede sonra Bilecik Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneğine hırsız girdiği bilgisine ulaşan ekipler kısa sürede çevredeki güvenlik kameralarından yaptığı incelemede, şahsı yine dernek binasında çay içerken yakaladı. Gözaltına alınan şahıs Bilecik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan, şahsın bir gün önce de hırsızlık planı için çay içme bahanesiyle dernek binasına geldiği belirlendi. İlk televizyonu çaldıktan sonra yine çay içmek bahanesi ile derneğe giden şahsın ikinci televizyonu çalmak için de plan yaptığı belirlendi.

Önce çaldı, ardından çaldığı yere çay içmeye geldi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurunKim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
Cezaevi firarisi eşi tarafından öldürülmüştü! Olayla ilgili dikkat çeken gelişmeCezaevi firarisi eşi tarafından öldürülmüştü! Olayla ilgili dikkat çeken gelişme
Tuna-1 kuyusu nerede? Tuna-1 lokasyonu neresi?Tuna-1 kuyusu nerede? Tuna-1 lokasyonu neresi?
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
Hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'
Hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Bakan Soylu'nun ardından bir tepki de Ahmet Hakan'dan
Bakan Soylu'nun ardından bir tepki de Ahmet Hakan'dan
İlginizi Çekebilir
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Akılalmaz olay! Sahte belgeyle antrenör oldu...
Akılalmaz olay! Sahte belgeyle antrenör oldu...
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Diğer Haberler
Asılan Ebru Timtik posteriyle ilgili İstanbul Barosu'ndan açıklama
Ebru Timtik posteriyle ilgili İstanbul Barosu'ndan açıklama
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
1 milyon TL ödülle aranan terörist PKK'dan kaçtı
1 milyon TL ödülle aranan terörist PKK'dan kaçtı
Yer: Kahramanmaraş! Alt kata sızan su korkunç olayı ortaya çıkardı
Alt kata sızan su korkunç olayı ortaya çıkardı
Düğünler yasaklandı mı? İstanbul Valiliği açıkladı! Düğünler iptal mi edildi?
İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Düğünler iptal mi edildi?
Sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı! Konyaaltı Sahili'ne akın ettiler
Sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı! Akın ettiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.