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Önce camdan sarkan kadının elini tuttu, sonra makas atarak canını tehlikeye attı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 09:27 | Son Güncelleme

İstanbul’da bir motosiklet sürücüsü önce ticari takside seyahat eden bir kadının camdan sarkan elini tuttu, daha sonra ise araçların arasında makas atarak canını tehlikeye attı.Motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından çekilen görüntüler Unkapanı Köprüsü üzerinde kaydedildi.

İstanbul’da bir motosiklet sürücüsü önce ticari takside seyahat eden bir kadının camdan sarkan elini tuttu, daha sonra ise araçların arasında makas atarak canını tehlikeye attı.
Motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından çekilen görüntüler Unkapanı Köprüsü üzerinde kaydedildi. Aksaray yönünden Taksim yönüne doğru, Unkapanı Köprüsü üzerinde hareket eden bir motosiklet sürücüsü önce ticari taksinin camından sarkan kadının elini tuttu. Motosiklet sürücüsünün tehlikeleri hareketleri bununla da son bulmadı. Trafikte bir süre seyir eden sürücü, motosikleti ile zaman zaman tek teker yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Motosiklet sürücüsü daha sonra ise hızlı bir şekilde makas atarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

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