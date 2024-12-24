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Önce camlar sallandı, sonra alev topu geldi! Balıkesir'deki patlama anında yaşananlar ortaya çıktı: "Yerimizden hopladık!"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.12.2024 10:39
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Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybederken, yaşanan dehşetin büyüklüğü de ortaya çıktı. Fabrikaya 800 metre mesafede bulunan köyde önce camların sallandığı ardından alev topunun geldiği belirtildi. Köteyli Mahallesi Muhtarı Baki Eser de yaptığı açıklamada "Yerimizden hopladık. Büyük sarsıntı oldu" diyerek, yaşananları aktardı.

Önce camlar sallandı, sonra alev topu geldi! Balıkesir'deki patlama anında yaşananlar ortaya çıktı: "Yerimizden hopladık!"

Balıkesir'de patlama haberi son dakika olarak tüm haber kanalları ve internet sitelerine düştü. Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada yaşanan patlamanın boyutu görenleri dehşete düşürdü. Patlamanın şiddetiyle ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybederken; yaralıların da olduğu belirtildi.

"CAMLAR SALLANDI, ALEV TOPU GELDİ"

Patlama anına ait detayları ise fabrikaya 800 metre uzaklıkta bulunan Kavaklı Köyü'nün eski muhtarı anlattı. Çok şiddetli bir patlamayla sarsıldıklarını belirten eski muhtar "Patlama oldu. Önce camlar sallandı sonra alev topu geldi. Fabrikanın bir bölümü dağıldı. Vardiyada 20 kişi çalışıyor. Toplam 300 kişi vardı fabrikada. Tam dönüşüm saatine denk geldi. Köyde çalışanlar da vardı." diye konuştu.

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"YERİMİZDEN HOPLADIK, ÇOK BÜYÜK SARSINTI OLDU"

Fabrika patlamasının yaşandığı yere yakın köylerden biri olan Köteyli Mahallesi Muhtarı Baki Eser ise CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada; "Fabrikanın içinde barut kapsül yapan yer patlamış. Çok çalışan vardı. Kavaklı Köyü'nden bir arkadaşımız geldi ve şöyle anlattı: Kahvaltı ediyorduk, yerimizden hopladık çok büyük bir sarsıntı oldu. 1000 kişiye yakın çalışıyor. Balıkesir'deki ne kadar ambulans ve itfaiye varsa oraya sevk edildi. Ambulanslar fabrika önünde bekliyor. Hastaneler alarm durumunda. Bütün herkes nöbette bekliyor." bilgilerini aktardı.

"PATLAMA SİLAH MÜHİMMATLARININ OLDUĞU ALANDA GERÇEKLEŞTİ"

Patlamnın neden olabileceği ve oluş şekliyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Patlayıcı Mühendisliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Kahriman, şu ifadeleri kullandı;

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"Oluş yeri önemli bu patlamanın nerede olduğu önemli. İletişim halindeyiz. Umarım daha detaylı ağır ölümlü vakalara rastlamayız daha da büyümez. İlk aldığım bilgilere göre daha çok silah mühimmatlarının olduğu alanda gerçekleşti patlama. Ham maddelerin olduğu bölümdeyse oradaki hammaddelerin patlayıcı özelliği çok fazladır. Dinamitten dahi daha şiddetli olabilir ama gram mertebesinde yerleştirilir çok olmaz bu ürünler ama depo da dediğimiz bölgede olduysa daha yüksek bir patlama olabilir."

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AK PARTİLİ OK: FABRİKANIN HER YERİ AMBULANSLA DOLU

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da CNN TÜRK ekranlarında yaptığı açıklamada; 'Öncelikle başımız sağ olsun, güne çok üzücü bir olayla başladık. Maalesef Balıkesir’imizde mühimmat üretim fabrikasında bir patlama meydana geldi. 12 ölü ve yaralılar olduğu noktasında ilk bilgimiz, inşallah bu yaralılarımız sağlıklarına kavuşurlar. Konuşulabilecek bir durum da değil. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla, kurtarma ekipleriyle her şeyi ile orada. Giden canların geri gelmesi mümkün değil üzüntümüz çok büyük, fabrikanın içi dışı her yeri ambulansla dolu.' ifadelerine yer verdi.

Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Acı haber: 12 kişi hayatını kaybetti Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Acı haber: 12 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken; 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

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patlama Balıkesir fabrika son dakika
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