Önce CHP ve 6'lı masaya yüklendi sonra iddialı konuştu! Muharrem İnce: Yüzde 65 ile alırım seçimi

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde basın toplantısı düzenledi. İnce, "'Devrim kanunlarını kaldıracağız' diyenler var. 'Türklüğü yok edeceğiz' diyenler var. En son Atatürk’e ve İsmet Paşa’ya 'faşist' diyen bir CHP milletvekili var. Utanmadan tweet'ini siliyor. Kıyamet alameti bunlar. CHP milletvekili Atatürk’e ve İnönü’ye 'faşist' diyor. Utanmadan bu adamı milletvekili yapıyorlar. Tekrar listeye koyarlarsa da şaşırmam. Atatürk’e 'faşist' diyenler, 'Dersim katliamcısı' diyenler, 'Mustafa Kemal' diyenler; FETÖ’cüsü, PKK’lısı, Atatürk düşmanları ne kadar varsa hepsi dolmuşlar içeri. Parsel parsel satın almışlar, Atatürk’ün partisini. Yazıklar olsun” diye konuştu.

"BU OLANAKLAR BENDE OLSA YÜZDE 65 İLE ALIRIM SEÇİMİ”

Cumhurbaşkanlığı seçimine girdiği dönemde kısıtlı olanaklarla mücadele verdiğini kaydeden İnce, “Ben dolar 4 lirayken aday oldum, Erdoğan’ı salladım. O zamanlar kendine güvenmeyenler, dolar 19 lira olunca şu an kendine güvenmeye başladı. Ben 4 lirayken dolar, Erdoğan’ı titrettim. Şu an bu olanaklar bende olsa yüzde 65 ile alırım seçimi” dedi.

"BEN SEÇİLİRSEM MEMLEKET PARTİSİ’NDEN İSTİFA EDECEĞİM"

6’lı masanın kararlarının yanlış olduğunu savunan İnce, “Partili cumhurbaşkanıdır Erdoğan. Partili cumhurbaşkanı olmamalıdır. Cumhurbaşkanı partili olmamalıdır. Ben seçilirsem Memleket Partisi’nden istifa edeceğim. Partili cumhurbaşkanı olmaz, doğru değil. Parti başkanının emrinde bir cumhurbaşkanı da olmaz. Böyle bir şey olabilir mi? Sizi aday yaptılar; yüzde 50 artı 1 aldınız, seçildiniz. Gültekin Uysal imza at, Kemal Kılıçdaroğlu imza at, Meral Akşener imza at; cumhurbaşkanı görev yapsın. Böyle cumhurbaşkanı olur mu, sekreter mi bu? Partili cumhurbaşkanı olmaz. Parti başkanının emrinde bir cumhurbaşkanı da olmaz” dedi.

(DHA)