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  4. Önce Çiftlik Bank şimdi de 'Hindi Bank' Dev vurgun: Ankara'da 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdı!

Önce Çiftlik Bank şimdi de 'Hindi Bank' Dev vurgun: Ankara'da 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
20.11.2024 10:33
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Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açan sistem yüzünden birçok kişi mağdur olmuştu. Çiftlik Bank olayına benzer bir olay da Ankara'da yaşandı. Devlet Su İşleri'nde memur olarak çalışan Doğancan D. isimli bir şahıs, kurduğu hindi çiftliği üzerinden çalışma arkadaşlarını dolandırdı. Birçok kişinin kredi çekip para verdiği Doğancan D.'nin 50 milyonluk vurgun yaptığı belirtildi.

Önce Çiftlik Bank şimdi de 'Hindi Bank' Dev vurgun: Ankara'da 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdı!

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın kurucusu olduğu Çiftlik Bank olayı Türkiye çapında büyük ses getirmiş ve onlarca mağduru olduğu ortaya çıkmıştı. Sabah'ta yer alan bir habere göre Çiftlik Bank olayının bir benzeri de Ankara'da yaşandı. Ankara'da Devlet Su İşleri'nde görevli memur Doğancan D. iddiaya göre çalışma arkadaşlarına Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu söyleyerek söz konusu işten yüksek gelirler elde edileceğini söyledi.

Bunun özerine Doğancan D.'nin çalışma arkadaşları birikimlerini ve çektikleri kredileri yüksek gelir elde etme umuduyla Doğancan D.'ye verdi.

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ÇANAKKALE'YE KAÇTI

Doğancan D.'nin işe gelmemesi ve telefonlara dönüş yapmaması üzerine durumdan şüphelenen iş arkadaşları, kendilerinin yüksek miktarlarda para verdiklerini, şüpheliye ulaşamadıklarını kaydederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Doğancan D. hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüphelinin evinde yaptığı aramada dijital materyallerine el konulurken, Doğancan D.'nin araç kiraladığı tespit edildi.

Yapılan PTS çalışmaları sonucunda 2 dolandırıcılık suçundan sabıka kaydığı bulunduğu belirtilen Doğancan D.'nin Çanakkale'ye gittiği, Tekirdağ Çorlu'ya otobüs kaydı olduğu belirlendi.

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40 KİŞİYİ 50 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Doğancan D.'nin çalışma arkadaşı olan yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

İfade veren B.G., Doğancan D.'nin Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu, bunun yüksek gelir sağlayacağına kendisini ikna ettiğini, şüpheli adına kredi çekerek verdiğini ancak dolandırıldığını anladığını ifade ederek Doğancan D.'den şikayetçi olduğunu kaydetti.

Yeni mağdurların olup olmadığına ilişkin soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Mehmet Aydın Çiftlik Bank hindi tosuncuk
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