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Önce çığlık sesleri geldi! 12 yaşındaki Aslı hayatını kaybetti

18.09.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da ailesiyle birlikte yaşadığı 8 katlı bir apartmanın 7'nci katından düşen 12 yaşındaki Aslı Demir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, Aslı'nın şüpheli ölümüyle ilgili olarak araştırma başlattı.

Önce çığlık sesleri geldi! 12 yaşındaki Aslı hayatını kaybetti

Olay, merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. 8 katlı bir apartmanın 7'nci katında ailesiyle yaşayan Aslı Demir, iddiaya göre çığlık seslerinden sonra balkondan düştü.

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YERDE HAREKETSİZ HALDE BULDULAR

Çevre binada oturanlar, sesler üzerine dışarı çıkınca yerde yatan Demir'i hareketsiz gördü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Demir'e olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilerek çevredeki özel hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Demir'in şüpheli ölüm iddiaları üzerine araştırma başlattığı belirtildi. (DHA)

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