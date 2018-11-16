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Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 13:26 | Son Güncelleme

Tekirdağ Çerkezköy'de yaşayan G.T. para karşılığı hayat kadınıyla birlikte oldu ardından da gasp etti. 24 yaşındaki adam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

İddiaya göre Çerkezköy'de yaşayan Kasım Çelik, G.T. isimli kadınla para karşılığı cinsel ilişkiye girdi. Daha sonra ikili tartışmaya başladı. Bu sırada Çelik, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak kadını tehdit etti ve üzerindeki para ile cep telefonunu alıp, kaçtı. G.T.'nin emniyete giderek şikayetçi olması üzerine polis, Çelik'i yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve G.T.'den alacağı olduğunu savunan Çelik, sevk edildiği mahkemece 'gasp ve yağma' suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu. DHA

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Anahtar Kelimeler:
hayat kadını gasp Tekirdağ cinsel ilişki

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
işini gör bırak. daha ne istiyon namussuz
Aile Sosyal Politikalar Bakanımız bu kadını da arar bugün yarin geçmiş olsun der
vay arkadas daha neler
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