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Önce çocuğunu sonra karısını öldüresiye dövdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 01:26 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi sinir krizi geçirip çocuğunu darp edip anlının açılmasına sebep olduktan sonra karısını da bayıltana kadar dövdü.

Adana’da bir kişi sinir krizi geçirip çocuğunu darp edip anlının açılmasına sebep olduktan sonra karısını da bayıltana kadar dövdü. Polis karısını ve çocuğunu döven şüpheliyi olaydan kısa bir süre sonra yakaladı.
önce çocuğunu darp ederek anlının açılmasına neden olurken sonra karısını öldüresiye dövdü. Olayı gerçekleştiren şüpheli polis tarafından yakalandı.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sinir krizi geçiren Fevzi D., oğlu B.D.’yi darp etmeye başladı. Fevzi D., sert bir cisimle oğlunun anlına vurdu. Küçük çocuk anlı açılınca kanlar içerisinde yere düştü.
Öfkesi dinmeyen Fevzi D., daha sonra karısı Ceylan D.’yi öldüresiye dövdü. Ceylan D., bayılınca Fevzi D., motosiklete binerek hızla kaçtı.
Polisi aradım karımı öldürdüm diye kendini ihbar etti
Olay yerinden kaçan Fevzi D., 155 polis ihbar hattını arayarak eşini öldürdüğünü söyleyip, evinin adresini verdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Anne ve oğlunun hayati tehlikeleri olmadığını öğrenildi.
Polis, Levent Mahallesi ara sokaklarında yaptığı arama çalışmalarında, olayı gerçekleştiren Fevzi D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

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