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  4. Önce damadını öldürdü, sonra intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Önce damadını öldürdü, sonra intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

02.11.2024 09:34
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Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
02.11.2024 09:34
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Bayrampaşa'da Ekrem Girgin (50) kızı ile boşanma aşamasında olduğu belirtilen damadı Arbin Timur'u (32) yaşadıkları tartışma sonucunda öldürdü. Girgin daha sonra intihar ederken, korkunç olaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Girgin'in damadına 2 el ateş ettiği, daha sonra iyice yaklaşarak yine ateş ettiği fakat silahın tutukluk yaptığı görüldü. Girgin sonrasında ise aynı silahı kendisine doğrultarak yaşamına son veriyor. Girgin'in soğukkanlılığı ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay, cuma günü saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Mega Center'da meydana geldi. İddiaya göre, Arbin Timur (32) ile eşi M.T., Timur'un çalışmaması nedeniyle boşanma aşamasındaydı.

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BERABER ÇALIŞMAYA BAŞLADILAR

Kuruyemiş dükkanı olan M.T.'nin babası Ekrem Girgin (50) damadını kendi iş yerine alarak birlikte çalışmaya başladı.

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DAMADINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR EDİYOR

Bir süre sonra Girgin ile damadı Timur arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Girgin, Arbin Timur'u silahla öldürdükten sonra intihar etti.

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O ANLARA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ekol TV, o anlara ait kamera görüntülerini paylaştı. Kayıtlarda Ekrem Girgin'in damadı Arbin Timur'a 2 el ateş ettiği görüldü. Girgin daha sonra yakın mesafeye gelerek iki el daha tetiğe basıyor fakat silah tutukluk yapıyor. Girgin sonrasında ise aynı silahı kendisine doğrultuyor ve intihar ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Bayrampaşa
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