Önce damadını öldürdü, sonra intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Olay, cuma günü saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Mega Center'da meydana geldi. İddiaya göre, Arbin Timur (32) ile eşi M.T., Timur'un çalışmaması nedeniyle boşanma aşamasındaydı.

BERABER ÇALIŞMAYA BAŞLADILAR

Kuruyemiş dükkanı olan M.T.'nin babası Ekrem Girgin (50) damadını kendi iş yerine alarak birlikte çalışmaya başladı.

DAMADINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR EDİYOR

Bir süre sonra Girgin ile damadı Timur arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Girgin, Arbin Timur'u silahla öldürdükten sonra intihar etti.

O ANLARA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ekol TV, o anlara ait kamera görüntülerini paylaştı. Kayıtlarda Ekrem Girgin'in damadı Arbin Timur'a 2 el ateş ettiği görüldü. Girgin daha sonra yakın mesafeye gelerek iki el daha tetiğe basıyor fakat silah tutukluk yapıyor. Girgin sonrasında ise aynı silahı kendisine doğrultuyor ve intihar ediyor.