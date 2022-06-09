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  4. Önce darbetti, sonra kurşun yağdırdı! Dehşete düşüren anlar kamerada

Önce darbetti, sonra kurşun yağdırdı! Dehşete düşüren anlar kamerada

09.06.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Trafikte yol verme tartışmasına giren bir kişi, takip ettiği sürücüyü iş yerinde darbetti. Daha sonra pompalı tüfekle geri gelen saldırgan, bu kez de kurşun yağdırdı. Saldırıda iş yerinde bulunanlar kaçarak canını kurtarırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları!

Önce darbetti, sonra kurşun yağdırdı! Dehşete düşüren anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, 19 Mayıs Perşembe günü saat 21.20 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Furkan D., Süzer Bulvarı üzerinde otomobiliyle giderken, bir markete ait hafif ticari aracın sürücüsü ile yol verme yüzünden tartışmaya girdi. Tartışma sonrası hafif ticari aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü yoluna devam ederek çalıştığı marketin deposuna gitti. Furkan D., tartışma yaşadığı sürücüyü gittiği iş yerine kadar takip etti. İddiaya göre otoparkta araçtan inen Furkan D. ve arkadaşları, sürücüyü darbederek olay yerinden uzaklaştı.

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POMPALI TÜFEKLE TEKRAR GELDİ, KURŞUN YAĞDIRDI

Otomobil sürücüsü Furkan D., 10 dakika sonra tekrar marketin deposunun otoparkına gelerek, pompalı tüfekle market çalışanlarına doğru 9 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu şans eseri kimse yara almazken, şüpheliler geldikleri otomobile binerek hızla olay yerinden kaçtı. Çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

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POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİ KISA SÜREDE YAKALADI

Polis, çalışanlardan saldırı hakkında bilgi aldı. Polis ekipleri, kaçan otomobilin plakasını mobese görüntülerinden tespit ederken, olaya karıştıkları belirlenen Akif Ç., Yunus Emre Ö. ve Tunay K. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yunus Emre Ö.'nün tutuklandığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayda pompalı tüfeği kullanan ve daha sonra kaçan Furkan D.'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE

Furkan D.'ın kullandığı otomobil ile market deposunun otoparkına gelerek ateş açması güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Furkan D.'ın kullandığı otomobil ile otoparka geldiği, otomobilden inerek pompalı tüfekle çalışanların bulunduğu alana doğru ateş açtığı görülüyor. Ayrıca market çalışanlarının sağa sola kaçma anları görüntülere yansıyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir silahlı saldırı
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