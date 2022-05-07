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  4. Önce dayak yedi, sonra araba çarptı! Eve gelip uyudu uyandığında şaşkına döndü: Ev yanmış

Önce dayak yedi, sonra araba çarptı! Eve gelip uyudu uyandığında şaşkına döndü: Ev yanmış

07.05.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Abdurrahman Üter 8 katlı apartmanın son katında çıkan yangından yara almadan kurtarıldı. Üter elinden gitarını bir an olsun bırakmazken, ''Ben bugün dayak yedim sonra araba çarptı. Eve geldim uyumuşum. 'Ailem ev yanıyor' diye aradı. Vallahi yatıyorum ne saçmalıyorsun sen? dedim. Telefonu kapattım, baktım gerçekten dumanlar var'' diyerek yaşadığı durumu anlattı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman Üter’e ait dairede sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün evi sararken yangını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YANGIN 3. KATA VE ARACA SIÇRADI

İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar kısa sürede yangın 3.kata ve apartmanın önünde park halinde duran otomobile sıçradı. Olay yerine gelen ekipler hemen yangına müdahale ederken, Üter’e ait ev küle döndü. 3.kattaki evde ve otomobilde ise hasar meydana geldi.

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GİTARINI BİRAN OLSUN BIRAKMADI

Yangın sırasında eşi Filiz ve oğlu Semih kayınvalidesinde olan Abdurrahman Üter, itfaiye ekipleri sayesinde evinden çıkartıldı. Yara almadan kurtulan Üter, yangında kurtardığı gitarını ise biran olsun yanından ayırmadı. Gazetecilere konuşan Abdurrahman Üter, “Bugün ben gün içerisinde Adana'nın semtlerinde gitarımla geziyordum. Bazı kişiler tarafından dayak yedim. Üzerine bir de arabada çarptı. Sonra eve geldim, hastaneye gitmedim. Uyumuşum. Bir kalktım karşımda itfaiyeci abileri gördüm. Ev yanmış, bize bir şey olmasın. Nasıl yandığını bilmiyorum, uyuyordum ben” dedi.

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“MAL YERİNE GELİR CAN YERİNE GELMEZ”

Ailesinin yangın sırasında kendisini aradığını da söyleyen Üter, “Ailem bana ev yanıyor haberin yok mu diye aradı. Vallahi yatıyorum ne saçmalıyorsun sen dedim. Telefonu kapattım baktım gerçekten dumanlar var. Sonra baktım ev yanıyor, mal yerine gelir can yerine gelmez. Bize bir şey olmasın ne yapalım” diye konuştu.
Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, Abdurrahman Üter’e bazı apartman sakinleriyse tepki gösterdi.

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(İHA)

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Adana
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