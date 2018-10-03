HABER

Önce deprem, sonra tsunami şimdi de yanardağ!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2018 09:42 | Son Güncelleme

Güney Asya ülkesi Endonezya üst üst gelen felaketlerin şokunu yaşıyor. Şiddetli depremin vurduğu Endonezya, sonra tsunami dalgalarıyla sarsıldı. 1200'den fazla kişinin öldüğü felaketler silsilesine şimdi de yanardağ felaketi eklendi.

Felaketlerin ardından şoke eden bir gelişme daha yaşandı. Sulawes adasındaki Sinabung yanardağı patladı.

Patlama sonrası yanardağdan kül ve alev püskürdü. Kül ve alev 2 kilometre yükseldi.

Patlamanın ardından kuzey Sumatra'daki yerleşim yerlerinden 15 bin kişi tahliye edildi.

Sulawesi-volcano-733829

BM'DEN ENDONEZYA'YA YARDIM

Birleşmiş Milletler (BM), Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinden etkilenenlere yardım için acil durum müdahale fonundan 15 milyon dolar tahsis edileceğini duyurdu.

BM'den yapılan yazılan açıklamada, deprem ve tsunami nedeniyle yaklaşık 66 bin ev, altyapı, yol ve köprülerin zarar gördüğüne, artçı sarsıntıların devam ettiğine ve binlerce kişinin hasarlı ve yıkılan evlere dönemediğine dikkat çekildi.

Endonezya hükümeti ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürse de destek ve yardımlara ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada, BM'nin afetzedeler için acil durum müdahale fonundan 15 milyon dolar tahsis edeceği belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki Swalesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerel kaynaklar, depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı.

Depremin ardından Donggala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya'da bu yıl Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen bu sarsıntılar nedeniyle 563 kişi hayatını kaybetmişti.

thumbs_b_c_17359cda6664b49db1887d25671e58a1

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.


PARTNERDavul-zurna kıyafetiDavul-zurna kıyafeti
Financial Times yazarı David Gardner: Türkiye'yi ABD, Suriye ve AB ile ilgili zor seçimler bekliyorFinancial Times yazarı David Gardner: Türkiye'yi ABD, Suriye ve AB ile ilgili zor seçimler bekliyor
ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok geciktiABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya tsunami yanardağ patlama

En Çok Okunan Haberler

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

İlginizi Çekebilir

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AB'den Türkiye'ye kötü haber: Yardımlar kesildi!

AB'den Türkiye'ye kötü haber: Yardımlar kesildi!

Böyle müze görülmedi: Yarasa çorbası, çürük yumurta, kurtlu peynir...

Böyle müze görülmedi: Yarasa çorbası, çürük yumurta, kurtlu peynir...

Suriye'den Türkiye'ye 'tek şartlı' mesaj

Suriye'den Türkiye'ye 'tek şartlı' mesaj

Financial Times yazarı David Gardner: Türkiye'yi ABD, Suriye ve AB ile ilgili zor seçimler bekliyor

Financial Times yazarı David Gardner: Türkiye'yi ABD, Suriye ve AB ile ilgili zor seçimler bekliyor

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Trump BM'ye yardımı kesmeye çalışıyor

Trump BM'ye yardımı kesmeye çalışıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.