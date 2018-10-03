Önce deprem, sonra tsunami şimdi de yanardağ!

Felaketlerin ardından şoke eden bir gelişme daha yaşandı. Sulawes adasındaki Sinabung yanardağı patladı.

Patlama sonrası yanardağdan kül ve alev püskürdü. Kül ve alev 2 kilometre yükseldi.

Patlamanın ardından kuzey Sumatra'daki yerleşim yerlerinden 15 bin kişi tahliye edildi.

BM'DEN ENDONEZYA'YA YARDIM

Birleşmiş Milletler (BM), Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinden etkilenenlere yardım için acil durum müdahale fonundan 15 milyon dolar tahsis edileceğini duyurdu.

BM'den yapılan yazılan açıklamada, deprem ve tsunami nedeniyle yaklaşık 66 bin ev, altyapı, yol ve köprülerin zarar gördüğüne, artçı sarsıntıların devam ettiğine ve binlerce kişinin hasarlı ve yıkılan evlere dönemediğine dikkat çekildi.

Endonezya hükümeti ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürse de destek ve yardımlara ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada, BM'nin afetzedeler için acil durum müdahale fonundan 15 milyon dolar tahsis edeceği belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki Swalesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerel kaynaklar, depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı.