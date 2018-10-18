HABER

Önce dinlediler, sonra evlendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 15:11 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 'Evlilik öncesi eğitim programı' düzenledi.

Önce dinlediler, sonra evlendiler

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 'Evlilik öncesi eğitim programı' düzenledi. Programa katılan çiftlerin eğitimin ardından nikâhları kıyıldı.
Sarıoğlan Belediyesi Düğün Salonu'nda Belediye Yazı İşleri Müdürü Hikmet Gökkurt’un konuşmacı olarak katıldığı, 'Evlilik Öncesi Eğitim Programı' etkinliğine Sarıoğlan Kaymakamı İlhan Kayatürk, Belediye Başkanı Yusuf Akbulut idari personel ile vatandaşlar katıldı.
Sağlıklı bir evlilik için yapılması gerekenler, evlilikte çatışmalara neden olan faktörler ve çözüm yolları, hayat arkadaşını seçerken dikkat edilmesi gerekenler konusunda konuşan Sarıoğlan Belediyesi Düğün Salonu'nda Belediye Yazı İşleri Müdürü Gökkurt, "Sağlıklı bir toplumun temelini sağlıklı aile oluşturur. Sağlıklı aile ise gücünü sağlıklı bir karı-koca ilişkisinden alır" dedi. Sağlıklı evlilik ilişkisinin, bireylerin ruhsal ve fiziksel sağlıkları üzerinde olumlu etkiler yaratan bir güce sahip olduğunu belirten Gökkurt, "Hayatta her şey gibi mutlu olmak da çaba ister. Mutluluk kişilerin birbirleriyle sağlıklı ve doyurucu etkileşimler kurmaları sonucunda vardıkları bir noktadır. Stres yüklü bir karı koca ilişkisi, ailenin tüm bireylerinde doğrudan stres yaratır" diye konuştu. Düzenlenen etkinliğe dinleyici olarak katılan Kıymet Turgut (21) ve Menderes Gökkurt'un (23) nikahları da burada kıyıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSıfır makyaj Demet!Sıfır makyaj Demet!
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger’den, NEVÜ Rektörü Bağlı’ya ziyaretAB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger’den, NEVÜ Rektörü Bağlı’ya ziyaret
Erdoğan'ın da forma giyeceği 'Şöhretler Karması' maçının hakemi belli oldu!Erdoğan'ın da forma giyeceği 'Şöhretler Karması' maçının hakemi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazetecilere fuhuş operasyonu!

Gazetecilere fuhuş operasyonu!

Son dakika! İstanbul Valiliği'nden 29 Ekim kutlamalarına ilişkin açıklama

Son dakika! İstanbul Valiliği'nden 29 Ekim kutlamalarına ilişkin açıklama

Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı soruşturması hakkında açıklama

Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı soruşturması hakkında açıklama

İstanbul'da Lamborghini yolda kaldı! Gören telefona sarıldı

İstanbul'da Lamborghini yolda kaldı! Gören telefona sarıldı

Erdoğan'ın da forma giyeceği 'Şöhretler Karması' maçının hakemi belli oldu!

Erdoğan'ın da forma giyeceği 'Şöhretler Karması' maçının hakemi belli oldu!

Mevlüt Uysal İstanbul Belediye Başkan adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Mevlüt Uysal İstanbul Belediye Başkan adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.