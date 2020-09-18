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Önce dinlendiler, sonra soydular, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 16:19 | Son Güncelleme

Farklı şehirlerde pansiyonlarda kalıp, lüks otomobille Bursa’ya gelen 4 sabıkalı hırsız yakayı ele verdi.

Farklı şehirlerde pansiyonlarda kalıp, lüks otomobille Bursa’ya gelen 4 sabıkalı hırsız yakayı ele verdi. Hırsızların bir evi soymadan önce merdivenlerde oturup dinlenmeleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa’da farklı zamanlarda Nilüfer ilçesinde bulunan 3 eve balkondan tırmanarak girdikten sonra askılık yöntemiyle toplam 70 bin liralık hırsızlık yapan şüphelilerin peşine düşen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin hırsızlık yaptığı evlerin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, hırsızların 45 adet suç kaydı bulunan K.K., 46 suç kaydı olan A.O., 16 suç kaydı olan Ş.K. ve 30 suç kaydı bulunan A.Y. olduğunu tespit etti. Ekipler çevrede geniş çaplı araştırma başlatarak, yaklaşık 500’e yakın güvenlik kamerasını inceledi. 4 şüphelinin Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan bir pansiyonda kaldığı belirlendi. Bunun üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile iş birliği yapan ekipler, şüphelileri saklandıkları pansiyonda yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin İstanbul’da yaşadığı ve oradan lüks bir otomobille Edremit ilçesinde bulunan bir pansiyonda kaldığı ve Bursa’ya gelerek hırsızlık yaptıktan sonra tekrar Edremit’e döndükleri öğrenildi. Şüphelilerin kaldığı pansiyonda yapılan aramalar çalıntı eşyalar ve hırsızlıkta kullandıkları ekipmanlar ele geçirildi. Müştekilere ait para ve eşyalar sahiplerine teslim edilirken, 4 şüpheli ifadesi alınmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Önce dinlendiler
Dört kişinin, bir apartmana girdikten sonra tekrar dışarı çıktığı ve merdivenlere oturarak dinlendiği görüldü. Zanlıların tekrar içeri girdikleri güvenlik kamerasına yansıdı. Bir başka evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, bir kişinin evin bahçesine girdiği ve etrafı kolaçan ettikten sonra balkona tırmanarak çıktığı görüldü.

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