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Önce dolandırdılar, daha sonra sosyal medyadan sattılar!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.05.2020 10:15 | Son Güncelleme

Siber dolandırıcıların çeşitli yollarla elde ettikleri bilgileri milyonlarca kullanıcının giriş yaptığı Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformları üzerinden sattıkları belirlendi. Satılan bilgiler arasında kredi kartı şifreleri ve Netflix hesapları dahi var.

Önce dolandırdılar, daha sonra sosyal medyadan sattılar!

Siber dolandırıcılar malumunuz. Birçok resmi ve kurumsal sitenin sahtesinin hazırlayıp insanları bu sitelere yönlendiren ve böylece onların kredi kartı bilgilerini dahi çalan siber hırsızlar, gün geçtikçe başka yöntemler de buluyor. Daha önce çaldıkları kişisel bilgileri dark web üzerinden satışa çıkartan ve buradan para kazanan bu kişiler, şimdi satışları gözümüzün önüne kadar soktular. Zira onlar kişisel bilgilerin satışı için sosyal medyayı kullanmaya başladılar.

50 HESAPTAN KİŞİSEL BİLGİLERİ SATMIŞLAR

Which tarafından yapılan bir araştırma, dolandırıcıların yeni satış yöntemini ortaya çıkardı. Which'in araştırmasına göre dolandırıcılar Facebook, Instagram ve Twitter'da yer alan 50 hesap üzerinden, elde ettikleri bilgileri satıyorlar. Öyle ki, bu hesaplarda bir adamın soyadıyla birlikte adının, doğum tarihinin, ev adresinin, telefon numarasının, kredi kartı ve sosyal güvenlik numaralarının satıldığı dahi görülmüş durumda. Peki hal böyleyken, sosyal medya platformları ne yapıyor?

FACEBOOK KURALLARI İHLAL ETMEDİ DEMİŞ

Facebook ile başlayalım. Zira bahsettiğimiz adamın kişisel bilgilerinin paylaşıldığı yer Facebook'tu. İddialara göre bazı kişiler, Facebook'a kişisel bilgilerin satıldığına dair bir kanıt olan gönderiyi şikayet etti. Fakat Facebook'un cevabı çok şaşırtıcı oldu. Zira sosyal medya platformu bu paylaşımın topluluk kurallarını ihlal etmediğini söyledi. Daha sonra ise Facebook bu tutumundan vazgeçti ve içerikleri kaldırdı. Bu tür dolandırıcılık aktivitelerinin ise platformda barındırılmayacağını ifade etti.

KREDİ KARTLARINDA KAMPANYA BİLE YAPMIŞLAR

Twitter ise alışverişin döndüğü en büyük yer. Zira Twitter'da kredi kartı bilgileri deyim yerindeyse yok pahasına satılıyor. Öyle ki içinde 13 bin pounddan fazla limit olan kartlar, sadece 100 pounda alıcı buluyor. Dolandırıcılar burada bir kampanya bile yapmış durumda. Buna 200 pounda üç kredi kartı bilgisi vermelerini örnek göstermek mümkün. Twitter bu tür suçla ilişkili hesapları askıya aldığını açıklasa da dolandırıcılara hala kesin bir çözüm getirebilmiş değil.

DAHA FAZLA ÖNLEM, DAHA SIKI DENETİM

Gördüğünüz üzere sosyal medya platformları yeri geldiğinde çok kötü amaçlar için kullanılabiliyor. Ki bunlar, hepimizin ziyaret ettiği popüler sitelerde dahi, gözümüzün önünde gerçekleşebiliyor. Bu da platformların suç işlemek için ne kadar uygun ortam sağladığının bir kanıtı olsa gerek. Yani daha fazla önlem, daha sıkı denetim şart.

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