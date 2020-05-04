Önce dolandırdılar, daha sonra sosyal medyadan sattılar!

Siber dolandırıcılar malumunuz. Birçok resmi ve kurumsal sitenin sahtesinin hazırlayıp insanları bu sitelere yönlendiren ve böylece onların kredi kartı bilgilerini dahi çalan siber hırsızlar, gün geçtikçe başka yöntemler de buluyor. Daha önce çaldıkları kişisel bilgileri dark web üzerinden satışa çıkartan ve buradan para kazanan bu kişiler, şimdi satışları gözümüzün önüne kadar soktular. Zira onlar kişisel bilgilerin satışı için sosyal medyayı kullanmaya başladılar.

50 HESAPTAN KİŞİSEL BİLGİLERİ SATMIŞLAR

Which tarafından yapılan bir araştırma, dolandırıcıların yeni satış yöntemini ortaya çıkardı. Which'in araştırmasına göre dolandırıcılar Facebook, Instagram ve Twitter'da yer alan 50 hesap üzerinden, elde ettikleri bilgileri satıyorlar. Öyle ki, bu hesaplarda bir adamın soyadıyla birlikte adının, doğum tarihinin, ev adresinin, telefon numarasının, kredi kartı ve sosyal güvenlik numaralarının satıldığı dahi görülmüş durumda. Peki hal böyleyken, sosyal medya platformları ne yapıyor?

FACEBOOK KURALLARI İHLAL ETMEDİ DEMİŞ

Facebook ile başlayalım. Zira bahsettiğimiz adamın kişisel bilgilerinin paylaşıldığı yer Facebook'tu. İddialara göre bazı kişiler, Facebook'a kişisel bilgilerin satıldığına dair bir kanıt olan gönderiyi şikayet etti. Fakat Facebook'un cevabı çok şaşırtıcı oldu. Zira sosyal medya platformu bu paylaşımın topluluk kurallarını ihlal etmediğini söyledi. Daha sonra ise Facebook bu tutumundan vazgeçti ve içerikleri kaldırdı. Bu tür dolandırıcılık aktivitelerinin ise platformda barındırılmayacağını ifade etti.