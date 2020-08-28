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  4. Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklara sinirlenince...

Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklara sinirlenince...

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2020 10:38 | Son Güncelleme

Buras'da 3 gencin top oynamasından rahatsız olan kişi, önce gençleri dövdü ardından sinirini alamayınca bıçakla kovaladı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

Bursa’da 3 arkadaş sokak üzerinde oynadı. Çocukların meydana getirdiği sesten rahatsız olan bir kişi çocukların üzerine yürüyerek saldırmaya başladı. Ne olduğunu anlamayan çocuklar şaşkına dönerken öfkesini alamayan kişi, bıçak çekti. Elinde bıçakla çocukları kovalamaya başlarken kaçan çocukların arkasından da “Vururum, vururum sizi” diyerek tehdit etti. Çocukların sokaktan kaçmasının ardından olay yeri sakinleşirken, o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

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(İHA)

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