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Önce dövüldü sonra cep telefonu gasbedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 22:40 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, evine giderken N.A.

Önce dövüldü sonra cep telefonu gasbedildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, evine giderken N.A. (23) tarafından önü kesilip dövülen ve cep telefonu gasbedilen M.A. (20), hastanede tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde, Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. evine giderken iddiaya göre, N.A. tarafından önü kesildi. N.A., M.A.'yı dövüp daha sonra cep telefonunu gasbetti. N.A. olay yerinden kaçarken, yaralanan M.A.'yı gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan M.A. daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevrede güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alıp, görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmayla N.A.'nın adresini belirleyen ekipler, Kahramanlar Caddesi üzerinde şüpheliyi gözaltına aldı. N.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Önce dövüldü sonra cep telefonu gasbedildiÖnce dövüldü sonra cep telefonu gasbedildi

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