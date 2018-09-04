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Önce dövüp, bıçakladılar sonra ormana götürüp silahla öldürdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 12:04 | Son Güncelleme

AMASYA'da, para anlaşmazlığından çıkan kavgada dövülüp, bıçaklanan Recep Güney, ormana götürüldükten sonra tabancayla vurularak, öldürüldü.

Önce dövüp, bıçakladılar sonra ormana götürüp silahla öldürdüler

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA) - AMASYA'da, para anlaşmazlığından çıkan kavgada dövülüp, bıçaklanan Recep Güney, ormana götürüldükten sonra tabancayla vurularak, öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece tutuklandı.
Olay, pazar günü, Merzifon ilçesinde meydana geldi. A.Y., R.Y. ve C.Y., iddiaya göre, 1 yıl önce hayvan sattıkları Recep Güney'in yanına, parayı tahsil etmek için geldi. Güney ile 3 kişi arasında, para anlaşmazlığından tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp kavgaya dönüşürken Güney, dövülerek bıçaklandı. Saldırganlar, baygın Güney'i otomobilin bagajına koyup, kötün uzak noktasına götürdü. Burada başından tabancayla vurularak, öldürülen Güney, ormana bırakıldı. Saldırganlar ise olay yerinden uzaklaştı. Köyde devriye gezen jandarma ekipleri, üzerleri kanlı 3 kişiyi fark edip, gözaltına aldı. Yapılan aramada ise ormanda, Recep Güney'in cansız bedeni bulundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., R.Y. ve C.Y., 'cinayet' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Önce dövüp, bıçakladılar sonra ormana götürüp silahla öldürdülerÖnce dövüp, bıçakladılar sonra ormana götürüp silahla öldürdüler

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