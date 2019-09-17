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Önce drift yaptı, kaçarken düşüp polise yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 12:46 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücü, polis ekibinin kendisini fark ettiğini görünce kaçmaya başladı.

Önce drift yaptı, kaçarken düşüp polise yakalandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücü, polis ekibinin kendisini fark ettiğini görünce kaçmaya başladı. Kısa süre sonra kaza yaparak yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, yere düşünce polise yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesi Sadri Artunç Caddesi’nde 78 AAC 036 plakalı otomobilin sürücüsü drift tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Sürücünün drift attığını gören Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri peşine düştü. Sürücü kısa süre ilerledikten sonra aynı cadde üzerinde bir binaya çarparak kaza yapınca otomobilini bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Trafik polisi de yaya olarak sürücünün peşinden koşarken, sürücü bir süre sonra yere düşerek polise yakalandı.
Trafik polisi tarafından yakalanan sürücüye drift yapmaktan 5 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, alkollü araç kullanmaktan bin 2 lira, polisin ihtarına uymamaktan 235 lira, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 108 lira ceza kesilirken, araç sahibine de 2 bin 18 lira ceza uygulandı.
Polis ekipleri tarafından toplam 10 bin 381 lira ceza kesildi.
Sürücünün drift atması ve polis ekibinden kaçması ile yere düşerek yakalanması ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Önce drift yaptı, kaçarken düşüp polise yakalandı

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