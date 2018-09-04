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Önce durakta bekleyen yayaya, sonra direğe çarptı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 15:50 | Son Güncelleme

İZMİT'te, kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce durakta otobüs bekleyen gence, ardından da beton elektrik direğine çarptı.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce durakta otobüs bekleyen gence, ardından da beton elektrik direğine çarptı. Kazada, kimlikleri henüz belirlenemeyen yaya ile beton direğin üzerine düştüğü sürücü öldü. Kaza, öğle saatlerinde, İzmit Gündoğdu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 41 RH 707 plakalı hafif ticari araç, durakta otobüs bekleyen yayaya çarptı. Araç, önünde sürüklediği gençle birlikte yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, beton elektrik direği hafif ticari aracın üzerine devrildi. Yaya, beton elektrik direği ile araç arasında, sürücü ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü ve gencin yaşamını yitirdiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri, cesetleri sıkıştıkları yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ölen iki kişinin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor.

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