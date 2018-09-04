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Önce durakta bekleyen yayaya, sonra direğe çarptı: 2 ölü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 16:41 | Son Güncelleme

İBRE 120 KİLOMETREDE TAKILI KALMIŞ İzmit'te, hafif ticari aracın önce yol kenarında otobüs bekleyen gence ardından elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu.

Önce durakta bekleyen yayaya, sonra direğe çarptı: 2 ölü (2)

İBRE 120 KİLOMETREDE TAKILI KALMIŞ

İzmit'te, hafif ticari aracın önce yol kenarında otobüs bekleyen gence ardından elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu üzerine direk devrilen araçtan gencin ve sürücünün cesetleri çıkarıldı. Hafif ticari aracın sürücüsünün Ali İhsan Gün (52), yol kenarında otobüs bekleyen gencin ise Mustafa Onur Efe (27) olduğu belirlendi. Cenazeler, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza yapan hafif ticari aracın hız ibresinin 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Beton elektrik direği ise vinçle aracın üzerinden kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza sırasında olay yerinden geçen otobüsün güvenlik kamerasınca kaza anı, saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın bir anda hızlanarak, önce yol kenarında bekleyen Mustafa Onur Efe'ye ardından elektrik direğine çarptığı ve direğin devrildiği anlar yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

Önce durakta bekleyen yayaya, sonra direğe çarptı: 2 ölü (2)Önce durakta bekleyen yayaya, sonra direğe çarptı: 2 ölü (2)Önce durakta bekleyen yayaya, sonra direğe çarptı: 2 ölü (2)Önce durakta bekleyen yayaya, sonra direğe çarptı: 2 ölü (2)

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