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Önce 'Düşünen Adam' heykeli sonra karne

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 15:49 | Son Güncelleme

MERSİN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Bölümü öğrencileri, genellikle felsefi düşünceyi anlatan bir simge olarak kullanılan Fransız heykeltıraş Auguste Rodin’in ‘Düşünen Adam’ heykelini yaklaşık 2 aylık bir sürede tamamlayıp okul bahçesine monte ettikten sonra karnelerini aldı.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Bölümü öğrencileri, genellikle felsefi düşünceyi anlatan bir simge olarak kullanılan Fransız heykeltıraş Auguste Rodin’in ‘Düşünen Adam’ heykelini yaklaşık 2 aylık bir sürede tamamlayıp okul bahçesine monte ettikten sonra karnelerini aldı. Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Bölümü öğrencilerinden Zeki Yüzügüldü, Fransız heykeltıraş Auguste Rodin’in ‘Düşünen Adam’ heykelinden etkilendi. Bunun üzerine mesleki alan dersi öğretmeni Yılmaz Uslu’ya konuyu açarak heykeli yapıp yapamayacağını sordu. Öğretmen Uslu da Yüzügüldü’ye destek vererek atölyedeki diğer 6 öğrenciyi de projeye dahil ettirdi. Zeki Yüzügüldü ve arkadaşları Yılmaz Uslu gözetiminde harekete geçerek heykeli mesleki ders kapsamında yaklaşık 2 haftada tamamlayarak okul bahçesinde dünya küresinin üstüne oturtup monte etti. Heykelin montajı bittikten sonra karnelerini alan Zeki Yüzügüldü ve arkadaşları eğitim ve öğretim yılını başarı ile tamamlamanın keyfini çıkarttı. Metal Teknolojisi Bölümü öğretmeni Yılmaz Uslu, Türkiye’de sadece bir hastanede bulunan heykeli okulun bahçesine yaptıklarını belirterek, "Türkiye’de sadece akıl hastanesinde bulunan ‘Düşünen Adam’ heykelinin 2’ncisini Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde bulunuyor. Tüm dünyada büyük üniversitelerin ve müzelerin bahçelerinde sergileniyorken ülkemizde bir akıl hastanesinde sergilenmesi, düşünmenin suç sayılıyor gibi ya da düşünmenin kötü bir şey olduğu fikrini yıkacağını düşünüyorum" dedi. Öğrencilerden Zeki Yüzügüldü de, çalışmanın felsefe dersindeki proje ile ortaya çıktığını dile getirerek, yapımında öğretmenlerinin kendilerine çok büyük bir destek vererek heykelin tamamlanmasını sağladığını söyledi.

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