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Önce Düzce, sonra Balıkesir... Peş peşe depremlerinden ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama

22.07.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce ve Balıkesir'de bir gün arayla meydana gelen depremler korkuya neden oldu. Çarşamba günü Düzce'de 4.2 büyüklüğünde, Dün de Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler çevre illerde de hissedildi. Peş peşe yaşanan depremler korkuya neden olurken, Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Önce Düzce, sonra Balıkesir... Peş peşe depremlerinden ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama

Çarşamba günü Düzce'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem Bolu ve Sakarya gibi çevre illerden de hissedildi. Dün ise Balıkesir Gönen merkezli 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bursa, İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere birçok ilde hissedilen deprem büyük korkuya neden oldu.

Bir gün arayla meydana gelen depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması sevindirirken, uzmanlardan dikkat çeken açıklama geldi.

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NACİ GÖRÜR: HENÜZ KIRILMADI

Düzce'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremi işaret eden Prof. Dr. Naci Görür, fay hattının henüz kırılmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

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İkinci bir deprem de Sarıçökek- Kaynaşlı, Düzce'de. 4,3 büyüklükte ve KAF üzerinde. Deprem üreten fay kesimi 1999'da Bolu Dağı Tüneline kadar kırılmıştı. Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var. Sevgiyle.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir Düzce
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