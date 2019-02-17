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Önce elektrik trafosuna daha sonra aydınlatma direğine çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 08:03 | Son Güncelleme

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil önce elektrik trafosuna daha sonra aydınlatma direğine çarptı.

Önce elektrik trafosuna daha sonra aydınlatma direğine çarptı

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil önce elektrik trafosuna daha sonra aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan Mustafa Z., Eren Ö. ve Mert A., görevden dönen bekçiler tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkartıldı.
Kaza, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesi Bent Caddesi üzerinde 06.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 NDL 72 plakalı otomobilde bulunan 3 şahıs dağ yolunda alkol aldıktan sonra bir süre sonra hareket etmeye başladı. Aşırı alkollü şahıslar Bent Caddesi’nde seyir halindeyken otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce elektrik trafosuna, ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan dönen otomobilde 3 şahıs sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralıları, görevden dönen mahalle bekçileri kurtardı. Olay yerine gelen ambulanslarda ilk tedavileri yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Önce elektrik trafosuna daha sonra aydınlatma direğine çarptı

Önce elektrik trafosuna daha sonra aydınlatma direğine çarptı

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