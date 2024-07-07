Önce eşini, boşanma aşamasındaki kızını, torununu öldürdü! Sonra intihara kalkıştı!

Malatya'nın Arguvan ilçesi Güveçli Mahallesi'nde gece saatlerinde baba İsmet Budak'ın kızıyla tartışması sonucu meydana geldi. İddiaya göre, henüz nedeni blinmeden bir nedenden dolayı İsmet Budak (64) boşanma aşamasında olan kızı Cansu Aslan (33) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle İsmet Budak, üzerinde bulunan tabanca ile eşi Songül Budak (64), kızı Cansu Aslan ve torunu Bulem Aslan'a (5) tabancayla ateş açtı. Ardından intihara kalkışan Budak, kendini omzundan vurdu.

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Songül Budak, kızı Cansu Aslan ve torunu Bulem Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşi, kızı ve torununu öldürdükten sonra intihara kalkışarak yaralanan İsmet Budak ise ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Cenazeler adli tıp kurumuna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır





