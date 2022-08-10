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Önce eşini sonra da kızını öldürmüştü! Kahramanmaraş'taki sır olayı bu ifade ortaya çıkarmış

10.08.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 25 yıldır kayıp olan baba ve kız ile ilgili sır perdesi aralandı. Hayriye Fındıkoğlu'nun ilk önce eşini sonra da kızını öldürdüğü kan donduran olayda yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin, şüphelilerden Mehmet Tanıdır'ın annesine söylediği "Eski evde kazı yapmam gerekiyor" sözüyle ortaya çıkarıldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta 25 yıllık gizem aydınlandı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Hayriye Fındıkoğlu'nun 25 yıl önce eşi Arap Tanıdır'ı, 22 yıl önce de kızı Zeynep Tanıdır'ı öldürdüğü ortaya çıktı. Hayriye Fındıkoğlu'nun sorgusunda 1997'de eşini, 2000 yılında da kızını öldürdüğünü itiraf ettiği olayın Mehmet Tanıdır'ın annesine söylediği "Eski evde kazı yapmam gerekiyor" sözüyle ortaya çıkarıldığı öğrenildi.

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AİLE İÇİ CİNAYET İHTİMALİ ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde oluşturulan özel ekip, kentteki faili meçhul olayları aydınlatmak için 4 ay önce çalışma başlattı. Ekipler, ilk olarak Zeynep Tanıdır'ın ismi açıklanmayan kızının 2015'te yaptığı, sonuçsuz kalan kayıp başvurusunu inceledi. Araştırmada, 2000 yılından beri kayıp olan Zeynep Tanıdır'ın babası Arap Tanıdır'ın da 1997'de kaybolduğu belirlendi. Babayla kızının aile içi cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerine soruşturma başlatıldı.

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CİNAYETİ BU İFADE ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma kapsamında eşi ve kızı kaybolan Hayriye Fındıkoğlu ile çocukları ve yakınlarının telefonları teknik takibe alındı. Annesini telefonla arayan Mehmet Tanıdır'ın "Eski evde kazı yapmam gerekiyor" demesi üzerine polis, baba ve kızın öldürüldüğünü değerlendirip ailenin Ballıca Mahallesi'ndeki eviyle bahçesinde, kadavra köpeğiyle kazı yaptı. Çalışmalarda aile bireylerinin şüpheli tavırlarda bulunması nedeniyle polis, Hayriye Fındıkoğlu ile ona yardım ettikleri öne sürülen oğulları Mehmet Tanıdır, M.T., kızları F.Z., G.E. ile C.Z., G.T. ve Fahri Çiftçi'yi gözaltına alındı.

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ÖNCE EŞİNİ SONRA DA KIZINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Şüpheli Mehmet Tanıdır, sorgusunda annesinin babası Arap Tanıdır'ı tüfekle öldürüp evin arka bahçesinde duvarın altına gömdüğünü kendisine söylediğini itiraf etti. Tanıdır, sorgusunda kız kardeşi Zeynep Tanıdır'ın yine annesi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Hayriye Fındıkoğlu ise sorgusunda 1997'de eşini, 2000 yılında da kızını öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan şüphelilerden Fahri Çiftçi de Zeynep Tanıdır'ı Hayriye Fındıkoğlu ile birlikte gömdüklerini itiraf etti. 8 şüpheliden 1'i emniyetteki sorgusu tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı, 7'si dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cinayetleri namus nedeniyle işlediğini öne süren şüphelilerden Hayriye Fındıkoğlu ile ona yardım ettikleri öne sürülen oğlu Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanıp cezaevine konuldu, 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kahramanmaraş
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