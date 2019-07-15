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Önce eşini sonra kendini vurduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 16:58 | Son Güncelleme

Kütahya'da, polis merkezine giderek kendisinden şikayetçi olan karısını tabancayla vuran kişinin, intihar ettiği öne sürüldü

Kütahya'nın Simav ilçesinde, bir kişinin, eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Küplüce köyündeki mezarlık yakınındaki köy yolunda bir erkek ve bir kadını hareketsiz bulan vatandaşların ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri söz konusu bölgeye geldi.

Ekipler, bir otomobilin yanında Enver (36) ve Nimet Yurday (32) çiftinin tabancayla vurulmuş cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemede, bir tabanca ile iki boş kovan bulunurken, Enver Yurday'ın eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Yurday çiftinin 1,5 yıldır evli olduğu ve bu evlilikten de 1 çocuklarının bulunduğu belirtildi.

Nimet Yurday'ın 13 Temmuz'da polis merkezine giderek, eşinin kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yurday çiftinin cesetleri, olay yeri incelemesinin ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kütahya simav şiddet

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