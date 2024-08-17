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Balıkesir'de kadın cinayeti: Önce eşiyle oğlunu vurdu, sonra kendini öldürdü!

17.08.2024 22:07
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Balıkesir'de dini nikahlı eşiyle tartışan adamın gözü döndü. Tartışma üzerine silahına sarılan İbrahim Ağzıkırık hem eşini hem eşinin oğlunu vurdu, sonra da kendini öldürdü.

Balıkesir'de kadın cinayeti: Önce eşiyle oğlunu vurdu, sonra kendini öldürdü!

Bir kadın cinayeti haberi de Bandırma'dan geldi. Tartıştığı dini nikahlı eşini vurarak öldüren adam kendi yaşamına da son verdi.

HEM EŞİNİ HEM OĞLUNU VURDU

Olay, Bandırma 100. Yıl Mahallesi 1514 sokakta meydana geldi. 12 yıldır birlikte yaşayan dini nikahlı eşler İbrahim Ağzıkırık ile Fatma Aydovan tartışma yaşadı. Tartışma sonucunda İbrahim Ağzıkırık, Aydovan'ı ve Aydovan'ın ilk eşinden oğlu C.A.'yı silahla vurdu.

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KADIN OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Fatma Aydovan olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu C.A ise yaralı olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

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KENDİSİNİ DE VURDU

İbrahim Ağzıkırık olayın ardından kendini de vurarak intihar etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılığın yaptığı incelemelerinin ardından cenazeler Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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cinayet İntihar kadın cinayeti Balıkesir
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