Önce eski karısını, sonra kendisini bıçakladı

Bursa’da eski karısı barışma teklifini kabul etmeyince çılgına dönen eski koca önce karısını ardından kendisini bıçakladı. Eski eşini ensesinden bıçakladıktan sonra polisi arayarak kendini ihbar eden şahıs, teslim olmak için gittiği Bursa Adliyesi önünde de kendi boğazını kesti. Polis tarafından boğazına tampon yapılan adam hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki Bursa Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sene önce boşandığı eşinin evine giden İbrahim A. (48), barışmak istedi. Eşi Kholoud B. teklifi geri çevirince, yanında getirdiği bıçağı belinden çıkaran İbrahim A. tehditler savurmaya başladı. Daha sonra bıçak ile karısını ensesinden yaralayan İbrahim A., polisi arayarak eşini bıçakladığını ve teslim olmak için adliyeye doğru gittiğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis önce olayın gerçekleştiği adrese giderek yaralı kadını buldu. Olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi tedavi altına alındı.

Yürüyerek adliyenin önüne gelen İbrahim A., kendisini gözaltına almak isteyen polislere de teslim olmadı. Elindeki bıçağı boğazına dayayan İbrahim A., yapılan tüm ikazlara rağmen bıçak ile boğazını kesti.

Polislerin müdahalesiyle sakinleştirilen ve boğazına tampon yapılan İbrahim A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Eski eşler aynı hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.