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Önce etrafa ateş açtı sonra intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 07:06 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi elindeki tabanca ile önce yoldan geçenlere ateş açtı.

Önce etrafa ateş açtı sonra intihar etti

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi elindeki tabanca ile önce yoldan geçenlere ateş açtı. Şans eseri yara almadan kurtulan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polislerin geldiğini gören şüpheli havaya ateş açtıktan sonra kafasına sıkarak intihar etti.
Olay Küçükçekmece, Söğütlüçeşme Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meşe Sokak'ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi yoldan geçen vatandaşlara henüz bilinmeyen bir nedenle tabanca ile ateş açtı. Şans eseri yara almadan kurtulan vatandaşlar hızla olay yerinden kaçarken durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören şüpheli kişi havaya ateş açmaya devam etti. Polis ekipleri de şüphelinin elindeki silahı görünce tabancayı bırakıp teslim olması yönünde uyarılarda bulundu. Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan şüpheli elindeki silahla başına ateş ederek intihar etti. İsmi öğrenilemeyen kişi kanlar içinde yere yığıldı. Polis ekipleri hemen olay yerine sağlık ekipleri çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda şüphelinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı çalışma yaptı. Polis ekiplerinin olay yeri çalışmasının ardından hayatını kaybeden kişi cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(FOTOĞRAFLI)

Önce etrafa ateş açtı sonra intihar etti

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