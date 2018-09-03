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Önce evden anahtarı, sonra otomobili çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 12:13 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA SULTANGAZİ'DE bir eve tırmanarak giren hırsızların evden aldıkları anahtar ile otomobili çalma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İSTANBUL DHA SULTANGAZİ'DE bir eve tırmanarak giren hırsızların evden aldıkları anahtar ile otomobili çalma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olay, 9 Ağustos Perşembe günü Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 04.30 sıralarında kiraladıkları otomobille bir evin önüne gelen hırsızlar önce etrafı kontrol etti. Binanın yanında bulunan ağaçtan tırmanan iki hırsız, kapalı olan dükkanın tentenesine çıktı. Hırsızlardan biri evin balkon kapısının kilidini kırarak içeri girerken, diğer hırsız tentene üzerinde oturarak gözcülük yaptı. Herkesin uykuda olduğundan emin oldukları evin yatak odasından otomobilin anahtarının bulunduğu çantayı alan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Dakikalar sonra elinde anahtarın bulunduğu çanta ile dışarı çıkan şüpheli, gözcülük yapan arkadaşıyla birlikte tenteneden park halindeki araçların üzerine atladı. Daha sonra park halindeki otomobili çalarak kayıplara karıştı. POLİS, OTOMOBİLDEKİ TAKİP SİSTEMİYLE BULDU Şikayet üzerine polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Olayın ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede hırsızların eşkalini belirledi. Ekipler yaptığı geniş çaplı inceleme sonucunda hırsızların kiralık araçla olay yerine geldiğini iki kişinin aracı çaldığını, iki kişinin hırsızlık sırasında gözcülük yaptığını tespit etti. Dört şüphelinin Emre Mustafa E., Berat B., Muhammet Melih P. ve Yunus Emre Ş. olduğunu belirleyen polis, Emre Mustafa E. ve Berat B.'nin eve giren hırsızlar olduğunu, Muhammet Melih P. ve Yunus Emre Ş.'nin de kiraladıkları araçla gözcülük yaptığını belirledi. GPRS sistemiyle otomobilin Gaziosmanpaşa ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, iki taraftan önlerini kesti. Araçta bulunan Emre Mustafa E., Berat B., Muhammet Melih P. ve Yunus Emre Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yunus Emre Ş.'nin üzerinden 3 adet uyuşturucu hap ile 71 gram skunk adlı uyuşturucu madde çıktı. Berat B.'nin üzerinden ise çaldıkları aracın anahtarı çıktı. Uyuşturucu, hırsızlık, kapkaç, mala zarar verme ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan dört zanlı emniyetteki sorguların da suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

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