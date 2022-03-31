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Önce evin içini talan ettiler, giderken kapıyı da götürdüler: Bu bana yapılırsa, başka insana ne yapılmaz

31.03.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da meydana gelen olayda bedensel engelli vatandaşın kiralık olarak yaşadığı yer hırsızlar tarafından talan edildi. tek başına yaşadığı kiralık evin kapısının çalındığı söyleyen Demir Çelik, ''Engelli insana da bu yapılırsa, başka insana ne yapılmaz. Vicdansızlar, yazıklar olsun, çok üzgünüm, söyleyecek söz bulamıyorum” dedi.

Önce evin içini talan ettiler, giderken kapıyı da götürdüler: Bu bana yapılırsa, başka insana ne yapılmaz

Olay, Tekirdağ Çorlu Cemaliye Mahallesi Dr. Abdullah Cevdet Sözeri Sokak üzerinde bulunan Demir Çelik isimli bedensel engelli vatandaşın kiralık kaldığı ikamette meydana geldi. İddiaya göre, birkaç saat evinden ayrılan Demir Çelik, döndüğünde evinin kapısını göremedi. Evin içerisini de talan edilmiş halde buldu.

'OTURUP AĞLADIM'

Çok üzgün olduğunu belirten Çelik, “Birkaç saatliğine dışarı çıkmıştım. Eve döndüm kapıyı göremedim. İçeriyi de talan etmişler şok oldum, oturup ağladım. Engelli insana da bu yapılırsa, başka insana ne yapılmaz. Vicdansızlar, yazıklar olsun, çok üzgünüm, söyleyecek söz bulamıyorum” diye konuştu.

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(İHA)

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Tekirdağ
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