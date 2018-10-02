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Önce giysilerini çıkardı, sonra fotoğrafladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2018 12:24 | Son Güncelleme

Modellerinin poz verirken utanmamasını isteyen ABD'li fotoğrafçı Trevor Christensen bugüne kadar kimsenin aklına gelmeyeni yaptı.

Sıra dışı adamın fotoğrafları interneti kasıp kavurdu! İşte ortaya çıkan kareler...

Önce soyunup sonra çekti!

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ABD'li fotoğrafçı Trevor Christensen, modellerinin kamera önünde rahat hissetmeleri için ilginç bir işe imza attı.
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Portre fotoğrafları çeken Trevor Christensen, önce soyundu, daha sonra karşısındakilerden fotoğraflarını bu halde çekmek istediğini söyledi.
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Arkadaşı, eşi dostu kim varsa bu teklifi şaşkınlıkla karşıladı, sonra kabul etti!
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Ardından Christensen, fotoğraflamaya başladı, kendisini bu halde gören arkadaşlarının doğal tepkilerini ölümsüzleştirdi.
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İlk başta çıplak fotoğraf çekmenin oldukça stresli ve garip olduğunu kabul edilen Christensen, yaklaşık 50 çekimden sonra bu duruma alıştığını belirtti.
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Peki fotoğrafçının çekiminden ortaya nasıl görüntüler çıktı dersiniz?
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Anahtar Kelimeler:
Trevor Christensen fotoğraf ABD

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