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Önce hamile kadını tekmeledi, sonra da polise saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 16:37 | Son Güncelleme

Kütahya’da hamile genç kadını tekmelediği iddia edilen muhtar M.Y. ile mahalle halkı arasında kavga çıktı. Polis, kalabalığa biber gazıyla müdahale ederken, alkollü olduğu belirlenen muhtar M.Y., hastanede güvenlik güçlerine saldırdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Osman Gazi Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, mahalle muhtarı M.Y., tartıştığı hamile T.Ş.'yi tekmeledi. Duruma tepki gösteren mahalle halkı ile muhtar M.Y. arasında arbede çıktı. Muhtar, iddiaya göre kendisine tüfekle ateş edildiğini öne sürerek ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis sokağa çıkan yaklaşık 70 kişiyi biber gazi kullanarak dağıtıp, evlerine gönderdi. Muhtar M.Y., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yapılan kontrolde 1.89 promil alkollü olduğu tespit edilen muhtar M.Y., olayla ilgili kendisinden bilgi almak isteyen polislere hakaret ederek saldırdı. Gözaltına alınan M.Y., sağlık kontrolünün ardından işlemleri için polis merkezine götürüldü. Hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

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