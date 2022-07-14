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Çocuklara önce harçlık verdi, sonra döverek sevdi! Sosyal medyada tepki yağdı

14.07.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaşanan bir olay büyük tepki topladı. Kurban Bayramı dolayısıyla çocukları meydanda toplayıp harçlık dağıtan adam, harçlığı verdikten sonra çocuklara döverek sevmeye başladı. O anlar sosyal medyada da infial yarattı.

Çocuklara önce harçlık verdi, sonra döverek sevdi! Sosyal medyada tepki yağdı

Kurban Bayramı'nda Adana'da yaşanan olay sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı. Kozan ilçesine bağlı Gaziköy'de meydana gelen olayda çocuklara harçlık verip tokat atan adamın görüntüleri kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ayrıntıları ise şöyle...

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MEYDANA OTURUP ÇOCUKLARI ETRAFINA TOPLADI

İlhan K. isimli bir vatandaş, çocukları köyün meydanında toplayıp bir sandalyeye oturdu. Daha sonra çocuklara elini öptürüp 5 ila 10 TL arasında bayram harçlığı vermeye başladı.

HARÇLIĞI VERİNCE DÖVEREK SEVDİ

Ancak İlhan K.’nın bayram harçlığı verdikten sonra küçük yaştaki çocukları tokatla döverek sevmesi de dikkat çekti. Bu anlar ise etraftaki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyaya yüklendi.

Vatandaşlar İlhan K.’nın hem para verip hem de tokat atmasına tepki gösterdi.

(İHA)

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Adana
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