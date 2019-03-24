Önce hayatı sonra aynı sırayı paylaştılar

Kustaki ilk haftasının ardından okuma yazma bilmeyen eşinin de eğitime başlamasını sağladığını anlatan İpek, "Evde, okula giden çocuklarımızdan da destek aldık. Kızım bana, oğlum da annesine yardımcı oldu. Bu şekilde okuma yazma öğrendik. Öğle saatlerine kadar çalışıyorum, öğleden sonra eşimle kursa geliyoruz. Bu sırada büyük kızım diğer çocuklara bakıyor." diye konuştu.

Nizamettin İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde sadece birinci sınıfa gidebildiğini ancak okuma yazma öğrenemediğini söyledi.

Kursa giden İpek'in gönlü, 4 çocuğuna bakan ve okuma yazma bilmeyen 33 yaşındaki eşi Sevda İpek'in evde oturmasına el vermedi. İpek, öğretmen Zehra Esmer'e durumu anlatarak, eşinin de kursa katılmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Yenişehir Halk Eğitim Merkezince açılan kursa, 35 yaşındaki Nizamettin İpek de başvurdu.

- "Aynı sırada oturmak öz güven veriyor"

Sevda İpek de okuma yazma bilmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Evde çocuklarıyla da ders çalıştıklarını belirten İpek, "Eşimle aynı sırada oturuyorum, çok güzel bir duygu. Bu kurs hayatımıza büyük heyecan kattı. Hayat arkadaşımla aynı sırada oturmak öz güven veriyor." dedi.

İpek, okul öncesi öğretmeni olmak istediğini, eşinin desteğiyle eğitimini sürdüreceğini dile getirdi.

- "İş insanı olmayı planlıyorlar"

Kurs öğretmeni Esmer ise mesleğini büyük mutlulukla yaptığını ifade etti.

İnsanlara okuma yazma öğretmenin çok güzel bir duygu olduğunu anlatan Esmer, şunları kaydetti:

"Kursun, kursiyerlere büyük katkısı oluyor. Bir anneyken, iş insanı olmayı planlıyorlar. Meslek sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek için ilk adımı atıyorlar. İpek çiftinin de kursa başladıktan sonra hayata bakış açıları değişti. Kendilerini geliştirdiler. Okumanın asla yaşı yok. İnsan isterse her yaşta bir şeylere sahip olabilir."

- "Karanlık dünyalarına ışık yakıyoruz"

Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nuray Hurata, okuma yazma seferberliği kapsamında bir yılda, 9 bin 603'ü kadın olmak üzere 10 bin 408 kişinin katıldığı 772 okuma yazma kursu açtıklarını bildirdi.