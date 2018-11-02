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Önce helallik istedi, sonra intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 12:45 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 4 çocuk babası çiftçi İbrahim G.

Önce helallik istedi, sonra intihar etti

Özer KAYA/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 4 çocuk babası çiftçi İbrahim G. (54), yakınlarını arayıp helallik istedikten sonra, iple kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki bağ evinde meydana geldi. Çiftçilik yapan İbrahim G., cep telefonundan yakınlarını arayarak helallik istedi. Yaptığı telefon görüşmelerinin ardından da kendini iple ağaca astı.
Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, İbrahim G.'nin öldüğünü belirledi. İbrahim G.'nin cansız bedeninin yanında, 'Benim ölümümden Mustafa sorumlu' notu bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Önce helallik istedi, sonra intihar etti

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