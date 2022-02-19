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Önce herkes şaşırdı, sonra ilgi odağı oldu! Kuzusunun bacağı kırılınca devlet hastanesine götürdü

19.02.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlginç olay, Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşandı. Ayağı kırılan kuzusunu Devlet Hastanesi’ne getiren vatandaş hastanede ilgi odağı oldu. Veteriner bulamaması nedeniyle kuzuyu hastaneye getiren köylü, "Kuzuyla bizi hastanede görünce şaşırdılar, ama yapacak bir şey yok. Burası hastane neyin geleceği belli olmaz." şeklinde konuştu.

Önce herkes şaşırdı, sonra ilgi odağı oldu! Kuzusunun bacağı kırılınca devlet hastanesine götürdü

Herkeste şaşkınlık yaratan olay, Çayeli ilçesi Beyazsu köyünde meydana geldi. Ahmet Enisoğlu, yem vermek için kuzularının yanına gittiğinde birisinin ayağının kırık olduğu gördü. Veteriner bulamaması nedeniyle kuzusunu Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi’ne getirdi. Hastanede sağlık ekiplerince kuzunun çekilen röntgeni sonucunda ayağınının kırık olduğu anlaşıldı. Yapılan müdahaleyle taburcu edilen kuzunun sahibi Enisoğlu, sağlık çalışanlarına ve hastaneye gitmesi için yönlendirme yapan İl Tarım Müdürlüğüne teşekkür etti.

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"KUZUYLA BİZİ HASTANEDE GÖRÜNCE ŞAŞIRDILAR"

Ahmet Enisoğlu, yaptığı açıklamada, hastaneye gider gitmez sağlıkçıların kuzu ile özenle ilgilendiğini belirterek, “Bu sabah indik ahıra, baktım ki bu yatıyor, kalkamıyor. Kalktıysa topallıyor. Fark ettim ki ayağı kırık. Hemen aldık Çayeli Devlet Hastanesi’ne götürdük. Sağ olsunlar, röntgenini çektiler, bandajını, alçısını yaptılar. Kuzumuzu aldık geldik. Kuzuyla bizi hastanede görünce şaşırdılar, ama yapacak bir şey yok. Burası hastane neyin geleceği belli olmaz. 10-15 gün sonra kalkacak yürüyecek.” dedi.

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Kuzunun bakımını evde kendi elleriyle yapacaklarını belirten Enisoğlu, “Çünkü bu annenin altına gidemez. Gidemediği için inek sütüyle beslenecek. Zaten yavaş yavaş yeme geçti. Hem inek sütü hem yem hem maması evde bakacağız alışkınız biz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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