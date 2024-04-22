HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Önce husumetliler sonra aileler birbirine girdi... Kiracı, dükkan sahibini silahla yaraladı

Önce husumetliler sonra aileler birbirine girdi... Kiracı, dükkan sahibini silahla yaraladı

22.04.2024 06:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da aralarında husumet bulunan iş yeri sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Market işletmecisi kiracı, dükkan sahibinin bacağına arka arkaya ateş açtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, tarafların yakınları tartışmaya tutuştu.

Önce husumetliler sonra aileler birbirine girdi... Kiracı, dükkan sahibini silahla yaraladı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan market işletmecisi Ahmet K. ile dükkan sahibi Aykut Y. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

ARKA ARKAYA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle, Ahmet K., belindeki tabancayla Aykut Y.’nin bacağına arka arkaya ateş açtı.

Bacağına isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içinde kalan Aykut Y. için çevredekiler 112 Ekiplerine bilgi verirken, Ahmet K.’yi ise olay yerine yakın olan gece kartalları yakaladı.

52244b28-899a-4239-ad00-689d5fe73b8f

BU KEZ DE ONLAR KAVGAYA TUTUŞTU

Sağlık ekiplerince Aykut Y., Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Kavgayı duyan tarafların yakınları olay yerinde karşılaşınca bu kez de kavgaya onlar tutuştu.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle tansiyon düşerken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir’de polis aracının da karıştığı zincirleme kaza: 8 yaralıEskişehir’de polis aracının da karıştığı zincirleme kaza: 8 yaralı
Cevahir AVM'de aynı hafta içinde ikinci intihar! 5. kattan atlayan kadın hayatını kaybettiCevahir AVM'de aynı hafta içinde ikinci intihar! 5. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti
Suriye'de sıcak saatler! ABD üssüne kamikaze İHA ve roketlerle saldırı Suriye'de sıcak saatler! ABD üssüne kamikaze İHA ve roketlerle saldırı
Anahtar Kelimeler:
kavga
En Çok Okunan Haberler
Çektikleri video başlarını yaktı! "Mizah için yaptık"

Çektikleri video başlarını yaktı! "Mizah için yaptık"

Suriye'de sıcak saatler! ABD üssüne kamikaze İHA ve roketlerle saldırı

Suriye'de sıcak saatler! ABD üssüne kamikaze İHA ve roketlerle saldırı

Cevahir AVM'de aynı hafta içinde ikinci intihar! 5. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti

Cevahir AVM'de aynı hafta içinde ikinci intihar! 5. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti

Fatih Terim'den yıllar sonra aynı cümle!

Fatih Terim'den yıllar sonra aynı cümle!

Şampiyonluk için Fenerbahçelileri korkutan istatistik!

Şampiyonluk için Fenerbahçelileri korkutan istatistik!

Sosyal medyadaki görüntüler gündem oldu! O iddiaların ardından polis harekete geçti

Sosyal medyadaki görüntüler gündem oldu! O iddiaların ardından polis harekete geçti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.