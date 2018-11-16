Önce huzura sonra gelire kavuştular

Çelik, güvenlik güçlerinin aralıksız olarak kırsalda gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütüne büyük darbe vurduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2016 yılında 360 bin, 2017 yılında 390 bin ve 2018 yılında ise 480 bin lira hibe verildiğini anımsatan Çelik, ayrıca 140 çiftçiye ücretsiz 5 bin 200 ceviz ve badem fidanı verdikleri dile getirdi.

Gençlerin iş bulması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Çelik, bunun için kaymakamlık ve belediye olarak projeler uygulamaya geçirdiklerini kaydetti.

Lice Kaymakamı Abdulkadir Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sağlanan huzurun ardından devletin, tarım ve hayvancılık alanında üretimi artırmak için vatandaşlara katkı sunduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, son üç yılda Lice'de tarım ve hayvancılığın gelişmesi için üreticilere yaklaşık 15 milyon lira destek sundu.

"İlçemizde şükürler olsun huzur ve güven ortamı var. Vatandaşlarımız da geçmişte kalan kötü günleri bir kenara bırakarak yaşamına devam ediyor. Bu sayede Liceliler ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kendini geliştiriyor. Vatandaşlarımız, sunduğumuz desteklerle toprağını işliyor. Devletimizin sağladığı destekler devam edecek."

-Tavuk çiftliği kurdu

Üreticilere belediye olarak da katkı sunduklarını aktaran Çelik, bazı yerlerde küçük sulama göletleri oluşturduklarını belirtti.

Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanarak tavuk çiftliği kuran Aziz Balin ise daha önce inşaat işlerinde çalıştığını, aldığı hibe sayesinde kendi işini kurduğunu söyledi.

Üretim yapmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Balin, "462 tavuk besliyorum. Devlet, iş yapmak isteyenlere destek verip, elinden tutuyor. Daha önce evimden uzak illerde inşaatlarda çalışıyordum. Şimdi ailemle üretim yapıyorum." dedi.

Bilal Tekinhan da demircilikle uğraştığını, Genç Çiftçi Projesi'nden kendisine 40 arı kovanı verildiğini belirterek, bu sayede ek gelir elde ettiğini söyledi.

Tekinhan, proje sayesinde gelirinin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

