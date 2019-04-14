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Önce içindeki malzemeleri sonra minibüsü çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 15:57 | Son Güncelleme

Gaziantep'te kapısı açık bırakılan minibüsteki inşaat malzemelerini aldıktan sonra aracı da çalan 2 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te önce minibüs içindeki inşaat malzemelerini sonra da aracı çalarak kayıplara karışan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek gözaltına alındı.

Mahir Y. (25) ile Sergen A. (23), Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde 8 Nisan'da A.E'ye ait 27 HV 218 plakalı, inşaat malzemesi yüklü minibüsün kapılarının açık olduğunu fark etti.

İnşaat malzemelerini kendi araçlarına yükleyen zanlılar, bir süre sonra anahtarı üzerinde bırakılan minibüsü de çalarak kaçtı.

Soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, Mahir Y'yi Bülbülzade Mahallesi'ndeki bir ikametten hırsızlık yapmaya çalışırken yakaladı. Zanlının üst aramasında bir tabanca ele geçirildi.

Cezaevi firarisi Mahir Y'nin, hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası ve 6 suçtan arama kaydı bulunduğu belirlendi. Mahir Y'nin emniyetteki ifadesinden yola çıkan ekipler, Sergen A'yı da Selimiye Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bir apartmanın otoparkına bırakıldığı belirlenen minibüs, sahibi A.E'ye teslim edildi.

Öte yandan, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 zanlının minibüsün bulunduğu sokakta keşif yapması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
2 zanlı Gaziantep inşaat malzemeleri

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