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Önce İngiliz ajan şimdi de NATO doktoru! İzmir'deki evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 04:31 | Son Güncelleme

Türkiye'nin gündemine oturan İngiliz ajanın İstanbul'da ölmesi olayının etkileri sürerken çarpıcı bir haber de İzmir'den geldi. İzmir'de yaşayan NATO'dan emekli ABD vatandaşı doktor, evinde ölü bulundu.

Türkiye İstanbul Beyoğlu’nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümünü konuşurken çarpıcı bir haber de İzmir'den geldi. NATO'dan emekli ABD vatandaşı James Edward Steidel evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, doktor olarak görev yaptığı NATO'dan emekli olduktan sonra İzmir'de yaşamaya devam eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı James Edward Steidel'in (59), Güzelyalı Mahallesi'nde bir apartmanın birince katındaki evinde beslediği Golden cinsi "Gaya" isimli köpeğinin iki gün boyunca havlamasından şüphelenen komşuları durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Steidel'in salonda hareketsiz yattığını ve köpeğinin yanında beklediğini gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Steidel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerince nöbetçi savcı nezaretinde evde yapılan incelemenin ardından Steidel'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Steidel'in 14 yıldır beraber yaşadığı öğrenilen Gaya isimli köpeği ise belediye ekiplerine teslim edildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İNGİLİZ AJAN DA İSTANBUL'DA ÖLMÜŞTÜ

İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu’ndaki evinin olduğu sokakta 11 Kasım tarihinde ölü olarak bulunmuştu. Aynı zamanda Beyaz Baretliler’in de kurucusu olan Le Mesurier, ölümüyle beraber birçok soru işaretini de ardından bırakmıştı.

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Emekli doktor James Edward Steidel otopsi şüpheli ölüm

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